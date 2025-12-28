Brandon Bergairah Setelah Absen, Sentil Privat Mbarga: Kami Berteman, tetapi

JPNN.com

Minggu, 28 Desember 2025 – 20:19 WIB
Gelandang Bali United Brandon Wilson termotivasi menghadapi pemain Dewa United Privat Mbarga pada laga tunda, Senin (29/12) di Stadion Kapten Dipta, Gianyar. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United dijadwalkan menghadapi Dewa United pada laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) besok sore.

Laga ini sekaligus menjadi pertandingan reuni antara pemain Bali United dengan Privat Mbarga, eks penyerang sayap Serdadu Tridatu yang kini berseragam Dewa United.

Privat Mbarga menjadi andalan Bali United dalam empat musim terakhir sebelum hengkang akhir musim lalu, menyusul Stefano ‘Teco’ Cugurra yang pergi dari Stadion Kapten Dipta.

Baca Juga:

Privat Mbarga adalah teman baik saya saat kami masih bersama di sini (Bali United).

Hanya saja, besok 90 menit, kami adalah lawan, setelah itu akan salaman untuk kembali sebagai teman,” ujar Brandon Wilson dilansir dari laman klub.

Bergabung dengan Bali United pada pertengahan musim 2021, Privat Mbarga menjadi andalan dan nyaris tak tergantikan di sektor sayap.

Baca Juga:

Privat Mbarga bermain sebanyak 133 kali bersama Bali United, mencetak 41 gol, 32 assist dengan 10.875 menit.

Namun, performa Privat Mbarga yang menurun, membuatnya mulai kehilangan tempat di skuad utama Bali United dan akhirnya hengkang akhir musim lalu.

Brandon Wilson pun termotivasi menghadapi Privat Mbarga pada laga besok. Apalagi, pada laga sebelumnya dia harus absen karena akumulasi kartu.
