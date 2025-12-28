Bali United vs Dewa United: Duel Menir Belanda, Johnny Jansen Sebut Laga Sulit

JPNN.com

Pelatih Bali United Johnny Jansen tak gentar menghadapi sang kompatriot juru taktik Dewa United Jan Olde Riekerink pada laga tunda Super League di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) besok sore. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United dijadwalkan menghadapi Dewa United pada laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) besok sore.

Laga ini menjadi duel perdana menir Belanda, Johnny Jansen bersama Bali United dan Jan Olde Riekerink dengan Dewa United.

Meski menjadi pertemuan pertama di Super League, kedua pelatih sebenarnya punya ikatan batin yang kuat di industri sepak bola Belanda.

Kedua pelatih ini dahulu adalah rekan kerja saat menangani klub Eredivisie.

Johnny Jansen sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih dari Jan Olde Riekerink saat menangani SC Heerenveen musim 2018-2019.

Jo Jansen, sapaan akrabnya juga punya hubungan erat dengan asisten pelatih Dewa United FC saat ini, Roy Hendriksen saat masih aktif bermain sepak bola di Belanda.  

"Saya pikir besok pertandingan akan sulit karena mereka (Dewa United) tim yang bagus dengan kualitas pemain luar biasa.

Namun, kami juga memiliki komposisi pemain yang bagus dan saya yakin dengan kualitas tim ini saya bisa meraih hasil positif," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

