Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15

Sabtu, 27 Desember 2025 – 06:58 WIB
Gelandang Bali United Jordy Bruijn berduel dengan pemain PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman pekan lalu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali memenangkan pertandingan pekan ke-15 Super League 2025-2026.

Bali United yang bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) lalu, berhasil mengalahkan tuan rumah PSBS Biak dengan skor 0 – 3.

Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun skuad Serdadu Tridatu dua bulan terakhir.

Tiga gol Bali United lahir pada babak kedua yang dicetak Tim Receveur menit ke-60, Boris Kopitovic menit ke -82 melalui titik putih dan Thijmen Goppel menit ke-89.

Kemenangan ini tidak hanya mengangkat peringkat Bali United di klasemen Super League, tetapi juga membuat dua pemainnya masuk daftar Best XI of the Week.

Keduanya adalah kapten Bali United Ricky Fajrin yang menempati posisi bek kiri dan gelandang Jordy Bruijn.

Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn masuk daftar Best XI of the Week di bawah pelatih terbaik pekan ke-15 Carlos Pena dengan skema 4-3-3.

Posisi penjaga gawang ditempati kiper PSBS Biak, Kadu Monteiro.

Pemain Bali United Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn masuk daftar Best XI of the Week di bawah pelatih terbaik pekan ke-15 Carlos Pena dengan skema 4-3-3.
Bali United
