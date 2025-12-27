JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing

Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing

Sabtu, 27 Desember 2025 – 06:37 WIB
Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing - JPNN.com Bali
Kiper Bali United Mike Houptmeijer mencatatkan statistik mengerikan di Super League menjadi kiper terbanyak yang melakukan saves. Foto: Instagram @mikehouptmeijer

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 berakhir pekan lalu.

Bali United yang bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) lalu, berhasil mengalahkan tuan rumah PSBS Biak dengan skor 0 – 3.

Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun skuad Serdadu Tridatu dua bulan terakhir.

Baca Juga:

Tiga gol Bali United lahir pada babak kedua yang dicetak Tim Receveur menit ke-60, Boris Kopitovic menit ke -82 melalui titik putih dan Thijmen Goppel menit ke-89.

Hasil laga itu berpengaruh dengan statistik pemain Bali United.

Berdasar data I.League, tiga pemain Bali United mencatatkan rekor statistik mengerikan hingga pekan ke-15 Super League 2025-2026.

Baca Juga:

Ketiga pemain Bali United itu adalah kiper Mike Houptmeijer, striker Boris Kopitovic dan penyerang sayap Thijmen Goppel. Berikut perinciannya:

1. Mike Houptmeijer

Kiper Bali United Mike Houptmeijer yang baru saja mendapatkan kenaikan harga pasar Rp 3,48 miliar tampil luar biasa saat Serdadu Tridatu mengalahkan PSBS Biak.

Berdasar data I.League, tiga pemain Bali United mencatatkan rekor statistik mengerikan hingga pekan ke-15, yakni Mike Houptmeijer, Boris Kopitovic dan Goppel
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Statistik pemain Rekor Mike Houptmeijer Boris Kopitovic Thijmen Goppel Super League 2025-2026 Statistik Boris Kopitovic Statistik Mike Hauptmeijer Statistik Thijmen Goppel

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15 - JPNN.com Bali

    Bali United Menang Telak, Ricky Fajrin dan Jordy Bruijn Masuk Best XI Pekan ke-15

  2. Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing - JPNN.com Bali
    Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing
  3. Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU