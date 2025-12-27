Statistik Mengerikan 3 Pemain Bali United, Mike Houptmeijer Amazing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 berakhir pekan lalu.

Bali United yang bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) lalu, berhasil mengalahkan tuan rumah PSBS Biak dengan skor 0 – 3.

Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun skuad Serdadu Tridatu dua bulan terakhir.

Tiga gol Bali United lahir pada babak kedua yang dicetak Tim Receveur menit ke-60, Boris Kopitovic menit ke -82 melalui titik putih dan Thijmen Goppel menit ke-89.

Hasil laga itu berpengaruh dengan statistik pemain Bali United.

Berdasar data I.League, tiga pemain Bali United mencatatkan rekor statistik mengerikan hingga pekan ke-15 Super League 2025-2026.

Ketiga pemain Bali United itu adalah kiper Mike Houptmeijer, striker Boris Kopitovic dan penyerang sayap Thijmen Goppel. Berikut perinciannya:

1. Mike Houptmeijer

Kiper Bali United Mike Houptmeijer yang baru saja mendapatkan kenaikan harga pasar Rp 3,48 miliar tampil luar biasa saat Serdadu Tridatu mengalahkan PSBS Biak.