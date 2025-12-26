Market Value Dewa United Anjlok, 18 Pemain Ini Jadi Penyebabnya

JPNN.com

Jumat, 26 Desember 2025 – 12:49 WIB
Pemain Dewa United merayakan gol yang dicetak Alexis Messidoro. Market value Dewa United turun drastis, di bawah Rp 100 miliar, buntut performa buruk 18 pemain utamanya. Penurunan harga ini terjadi menjelang bentrok kontra Bali United, Senin (29/12) mendatang. Foto: Dewa United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel sengit terjadi pada laga tunda Super League 2025-2026 pekan depan.

Bali United dijadwalkan menantang tim bertabur bintang Dewa United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) mendatang.

Laga ini bakal jadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Bali United saat ini menempati peringkat ketujuh dengan 20 poin, hasil dari lima kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah.

Dewa United terjerembab di papan tengah, di peringkat ke-12 dengan 16 poin, hasil dari lima kali menang, sekali seri dan delapan kali kalah.

Laga ini bukan saja menarik dari sisi teknis, tetapi juga market value kedua kesebelasan.

Dewa United yang pada awal musim menjadi kontestan dengan market value terbesar di Super League, mencapai 104.90 miliar, kini melorot tinggal Rp 94,47 miliar.

Bali United di lain harga pasarnya naik tajam. Pada awal musim, market value Bali United hanya Rp 75,09 miliar, tetapi kini naik menjadi Rp 78.13 miliar.

