H2H Bali United vs Dewa United: Ajang Dominasi Serdadu Tridatu di Kapten Dipta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Skuad Bali United kembali ke lapangan hijau seusai meraih tiga poin di kandang PSBS Biak, di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12).

Ricky Fajrin Cum sius kembali berlatih lantaran Bali United dijadwalkan menjamu Dewa United pada laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) mendatang.

Yang menarik, kedua kesebelasan sama-sama meraih hasil positif pada laga sebelumnya, di tempat berbeda.

Tuan rumah Bali United mengalahkan PSBS Biak dengan skor akhir 3 – 0, sementara Dewa United membungkam Persis Solo dengan skor telak 5 – 1.

Kedua kesebelasan telah bertemu enam kali di ajang Liga 1, tiga kali berlangsung di Stadion Kapten Dipta, dan tiga lagi di kandang lama Dewa United, Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Dalam enam pertandingan tersebut, Bali United menang tiga, dua kali kemenangan diperoleh di Stadion Kapten Dipta, satu lagi di Stadion Indomilk Arena.

Dewa United di lain sisi baru menang sekali saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Dua laga lainnya berakhir seri. Hasil seri itu terjadi saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Kapten Dipta maupun Indomilk Arena.