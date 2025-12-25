JPNN.com

JPNN.com Bali Sport H2H Bali United vs Dewa United: Ajang Dominasi Serdadu Tridatu di Kapten Dipta

H2H Bali United vs Dewa United: Ajang Dominasi Serdadu Tridatu di Kapten Dipta

Kamis, 25 Desember 2025 – 20:34 WIB
H2H Bali United vs Dewa United: Ajang Dominasi Serdadu Tridatu di Kapten Dipta - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Dewa United Egy Maulana Vikri melepaskan tendangan diganggu bek Bali United Brandon Wilson. Kedua tim kembali bentrok pada laga tunda Super League di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12). Foto: Instagram@dewaunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Skuad Bali United kembali ke lapangan hijau seusai meraih tiga poin di kandang PSBS Biak, di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12).

Ricky Fajrin Cum sius kembali berlatih lantaran Bali United dijadwalkan menjamu Dewa United pada laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (29/12) mendatang.

Yang menarik, kedua kesebelasan sama-sama meraih hasil positif pada laga sebelumnya, di tempat berbeda.

Baca Juga:

Tuan rumah Bali United mengalahkan PSBS Biak dengan skor akhir 3 – 0, sementara Dewa United membungkam Persis Solo dengan skor telak 5 – 1.

Kedua kesebelasan telah bertemu enam kali di ajang Liga 1, tiga kali berlangsung di Stadion Kapten Dipta, dan tiga lagi di kandang lama Dewa United, Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Dalam enam pertandingan tersebut, Bali United menang tiga, dua kali kemenangan diperoleh di Stadion Kapten Dipta, satu lagi di Stadion Indomilk Arena.

Baca Juga:

Dewa United di lain sisi baru menang sekali saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Dua laga lainnya berakhir seri. Hasil seri itu terjadi saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Kapten Dipta maupun Indomilk Arena.

Ricky Fajrin Cum sius kembali berlatih lantaran Bali United dijadwalkan menjamu Dewa United pada laga tunda Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Dewa United Bali United vs Dewa United Head to Head Bali United vs Dewa United Super League H2H Bali United vs Dewa United Super League 2025-2026 Laga Tunda PSBS Biak persis solo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Dewa United: Ajang Dominasi Serdadu Tridatu di Kapten Dipta - JPNN.com Bali
    H2H Bali United vs Dewa United: Ajang Dominasi Serdadu Tridatu di Kapten Dipta
  2. Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul

  3. Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU