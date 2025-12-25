JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul

Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul

Kamis, 25 Desember 2025 – 20:16 WIB
Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul - JPNN.com Bali
Sejumlah klub mulai terang-terangan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan tim agar makin solid pada putaran kedua Super League 2025-2026 nanti. Foto: I.League

bali.jpnn.com, DENPASAR - Meski putaran pertama belum berakhir, bursa transfer Super League 2025-2026 putaran kedua mulai memanas.

Sejumlah klub mulai terang-terangan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan tim agar makin solid pada putaran kedua nanti.

Klub papan bawah, Semen Padang, terlihat paling agresif.

Baca Juga:

Dalam waktu sepekan, skuad Kabau Sirah mengumumkan tiga pemain asing baru untuk putaran kedua nanti.

Pemain baru ini adalah Kianz Froese yang merupakan pemain asal Kanada berposisi sebagai gelandang serang.

Pemain berusia 29 tahun itu terakhir kali tercatat tampil bersama klub asal Kanada, Valour FC.

Baca Juga:

Nama kedua yang di datangkan Semen Padang adalah Ravy Tsouka.

Ravy Tsouka sendiri berposisi sebagai bek kanan yang berasal dari Kongo.

Sejumlah klub mulai terang-terangan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan tim agar makin solid pada putaran kedua Super League 2025-2026 nanti
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer Bursa Transfer Super League Super League Semen Padang bali united Borneo FC Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 transfer pemain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul - JPNN.com Bali
    Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul
  2. Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta

  3. Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU