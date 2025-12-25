Bursa Transfer Memanas, Semen Padang Agresif, Borneo FC & Bali United Menyusul

bali.jpnn.com, DENPASAR - Meski putaran pertama belum berakhir, bursa transfer Super League 2025-2026 putaran kedua mulai memanas.

Sejumlah klub mulai terang-terangan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan tim agar makin solid pada putaran kedua nanti.

Klub papan bawah, Semen Padang, terlihat paling agresif.

Dalam waktu sepekan, skuad Kabau Sirah mengumumkan tiga pemain asing baru untuk putaran kedua nanti.

Pemain baru ini adalah Kianz Froese yang merupakan pemain asal Kanada berposisi sebagai gelandang serang.

Pemain berusia 29 tahun itu terakhir kali tercatat tampil bersama klub asal Kanada, Valour FC.

Nama kedua yang di datangkan Semen Padang adalah Ravy Tsouka.

Ravy Tsouka sendiri berposisi sebagai bek kanan yang berasal dari Kongo.