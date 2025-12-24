Teppei Yachida OTW ke Bali: Selamat Bertemu di Stadion Kapten Dipta

JPNN.com

Rabu, 24 Desember 2025 – 20:33 WIB
Teppei Yachida dikabarkan on the way (OTW) ke Bali untuk menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti latihan bersama tim Bali United. Foto: Instagram @yachi_tetu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United bergerak cepat menjelang pembukaan transfer putaran kedua Super League 2025-2026 pada awal Januari 2026 mendatang.

Seperti rumor yang berkembang sebelumnya, pemain baru itu adalah eks pemain Timnas U23 Jepang, Teppei Yachida.

Gelandang serang 24 tahun ini direkrut Bali United dari tim kasta kedua Liga Jepang, JP2 League, RB Omiya Ardija, dengan transfer yang masih dirahasiakan.

“Selamat bertemu di Stadion Kapten Dipta,” ujar Teppei Yachida di akun Instagram Bali United.

Teppei Yachida dikabarkan lagi on the way (OTW) ke Bali untuk menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti latihan bersama tim Bali United.

Namun, sebelum hengkang dari RB Omiya Ardija, Teppei Yachida berpamitan ke rekan, pelatih dan manajemen klub RB Omiya Ardija.

“Saya telah memutuskan untuk pindah ke Bali United.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada manajer, pelatih, dan pemain yang telah berjuang bersama saya musim ini, serta para pendukung yang menyemangati saya hingga akhir,” kata Teppei Yachida dilansir dari laman RB Omiya Ardija.

Gelandang serang Teppei Yachida dikabarkan on the way (OTW) ke Bali untuk menjalani pemeriksaan medis dan mengikuti latihan bersama tim Bali United.
