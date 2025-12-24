Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapten Bali United Ricky Fajrin angkat bicara setelah meraih kemenangan pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSBS Biak, Senin (22/12) lalu.

Menurut Ricky Fajrin, kemenangan itu pantas diperoleh Bali United karena pemain telah bekerja keras untuk laga penting itu.

"Semua pemain kompak dan bekerja keras di pertandingan serta saling percaya antarlini,” ujar Ricky Fajrin dilansir dari laman klub.

Laga PSBS Biak kontra Bali United yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, berakhir dengan skor 0 - 3.

Ketiga gol dicetak gelandang Tim Receveur menit ke-60, gol penalti Boris Kopitovic menit ke-82 dan gol Thijmen Goppel menit ke-89.

“Alhamdullilah kami bisa meraih kemenangan penting di pekan ini dan kami bersyukur atas hasil ini," kata Ricky Fajrin.

Bali United kini dalam persiapan menghadapi laga tunda kontra Dewa United yang berlangsung Senin (29/12) mendatang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Berkat kemenangan ini Bali United akhirnya kembali ke habitatnya.