JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun

Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun

Rabu, 24 Desember 2025 – 14:30 WIB
Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Rahmat Arjuna berduel dengan pemain belakang Persib Eliano Reijndres di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11). Harga pasar Persib dan Bali United naik ugal-ugalan versi Transfermarkt per 19 Desember 2025. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 segera dibuka pada Januari 2026 mendatang.

18 tim berusaha mendatangkan sejumlah pemain untuk bersaing di kompetisi musim ini, sebagian malah telah melepas pemainnya.

Ada yang hengkang karena urusan keluarga, tetapi juga tak lagi sesuai kebutuhan tim.

Baca Juga:

Berdasar regulasi yang dirilis I.League, setiap klub diperbolehkan merekrut 11 pemain asing.

Namun, dari 11 pemain asing itu, hanya delapan pemain yang masuk ke dalam daftar susunan pemain dan yang bermain dalam satu pertandingan.

Di luar bursa transfer, ada kabar menarik dengan market value kontestan Super League.

Baca Juga:

Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt, tetapi ada juga yang turun.

Transfermarkt adalah situs web berbasis data sepak bola yang menyediakan informasi mendalam tentang pemain, harga pasar pemain dan klub, klub dan kompetisi dari hampir seluruh negara.

Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt, tetapi ada juga yang turun harga
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Market Value Super League 2025-2026 Super League Transfermarkt Persib Borneo FC psm makassar Dewa United bali united ILeague

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Buka Suara Setelah Bali United Gasak PSBS Biak, Sentil Dewa United

  2. Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun - JPNN.com Bali
    Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun
  3. Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU