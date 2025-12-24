Market Value Super League Meroket, Persib & Borneo FC Ugal-ugalan, PSM Turun

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 segera dibuka pada Januari 2026 mendatang.

18 tim berusaha mendatangkan sejumlah pemain untuk bersaing di kompetisi musim ini, sebagian malah telah melepas pemainnya.

Ada yang hengkang karena urusan keluarga, tetapi juga tak lagi sesuai kebutuhan tim.

Berdasar regulasi yang dirilis I.League, setiap klub diperbolehkan merekrut 11 pemain asing.

Namun, dari 11 pemain asing itu, hanya delapan pemain yang masuk ke dalam daftar susunan pemain dan yang bermain dalam satu pertandingan.

Di luar bursa transfer, ada kabar menarik dengan market value kontestan Super League.

Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt, tetapi ada juga yang turun.

Transfermarkt adalah situs web berbasis data sepak bola yang menyediakan informasi mendalam tentang pemain, harga pasar pemain dan klub, klub dan kompetisi dari hampir seluruh negara.