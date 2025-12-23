Rebranding Kuta, Ajang Lari Internasional Kutarun Siap Digelar Januari 2026

bali.jpnn.com, KUTA - Event lomba lari berskala internasional Kutarun dijadwalkan berlangsung di Pantai Kuta, Badung, Bali akhir Januari 2026.

Lomba lari ini tidak hanya diikuti peserta lokal, tetapi juga mancanegara, atlet lari amatir hingga profesional.

Panitia Kutarun menargetkan ajang lari ini diikuti antara 2.500 – 3.000 peserta.

Ketua Panitia Kutarun, Emmy Kalsum, mengatakan, ajang ini bukan sebatas kompetisi fun run, tetapi juga mengampanyekan gaya hidup sehat dan berkelanjutan melalui tema Clean Air for Bali.

“Event ini menghadirkan pengalaman berlari yang aman dan nyaman dengan rute steril dari kendaraan bermotor dan hewan peliharaan.

Ajang ini juga didukung sistem pengamanan dan layanan medis yang profesional,” ujar Emmy Kalsum di Hard Rock Café, Kuta, Selasa (23/12).

Start lomba mulai dari depan Hard Rock Café menyusuri jalan di Legian dan Seminyak, Sunset Road Kuta dan berakhir di tempat awal kompetisi.

Emmy Kalsum menambahkan Kutarun digelar di kawasan Kuta, karena kampung turis ini adalah destinasi wisata paling awal di Pulau Bali, yang sudah dikenal oleh secara nasional dan internasional.