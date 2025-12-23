JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rebranding Kuta, Ajang Lari Internasional Kutarun Siap Digelar Januari 2026

Rebranding Kuta, Ajang Lari Internasional Kutarun Siap Digelar Januari 2026

Selasa, 23 Desember 2025 – 17:07 WIB
Rebranding Kuta, Ajang Lari Internasional Kutarun Siap Digelar Januari 2026 - JPNN.com Bali
Jero Bandesa Kuta Komang Alit Ardana memberi dukungan ajang Kutarun saat sesi konferensi pers di Hard Rock Cafe, Kuta, Selasa (23/12). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Event lomba lari berskala internasional Kutarun dijadwalkan berlangsung di Pantai Kuta, Badung, Bali akhir Januari 2026.

Lomba lari ini tidak hanya diikuti peserta lokal, tetapi juga mancanegara, atlet lari amatir hingga profesional.

Panitia Kutarun menargetkan ajang lari ini diikuti antara 2.500 – 3.000 peserta.

Baca Juga:

Ketua Panitia Kutarun, Emmy Kalsum, mengatakan, ajang ini bukan sebatas kompetisi fun run, tetapi juga mengampanyekan gaya hidup sehat dan berkelanjutan melalui tema Clean Air for Bali.

“Event ini menghadirkan pengalaman berlari yang aman dan nyaman dengan rute steril dari kendaraan bermotor dan hewan peliharaan.

Ajang ini juga didukung sistem pengamanan dan layanan medis yang profesional,” ujar Emmy Kalsum di Hard Rock Café, Kuta, Selasa (23/12).

Baca Juga:

Start lomba mulai dari depan Hard Rock Café menyusuri jalan di Legian dan Seminyak, Sunset Road Kuta dan berakhir di tempat awal kompetisi.

Emmy Kalsum menambahkan Kutarun digelar di kawasan Kuta, karena kampung turis ini adalah destinasi wisata paling awal di Pulau Bali, yang sudah dikenal oleh secara nasional dan internasional.

Event lomba lari berskala internasional Kutarun dijadwalkan berlangsung di Pantai Kuta, Badung, Bali akhir Januari 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kutarun kuta pantai kuta Kutarun 2026 Lomba Lari Internasional phri badung Januari 2025 sport tourism

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC

  2. Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang

  3. Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU