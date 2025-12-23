Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC

JPNN.com

Selasa, 23 Desember 2025 – 15:49 WIB
Nilai pasar Bali United kini menembus Rp 88,56 miliar. Penambahan ini terjadi setelah Bali United mendatangkan gelandang serang Teppei Yachida dari RB Omiya. Foto: J.League

bali.jpnn.com, DENPASAR - Keputusan Bali United merekrut pemain baru menjelang pembukaan jendela transfer putaran kedua berdampak signifikan.

Berdasar perhitungan laman Transfermarkt, nilai pasar Bali United kini menembus Rp 88,56 miliar.

Penambahan ini terjadi setelah Bali United mendatangkan gelandang serang tim kasta kedua Liga Jepang, JP2 League, RB Omiya Ardija, Teppei Yachida.

Market value Teppei Yachida per 19 Desember 2025 diketahui berkisar Rp 10,43 miliar.

Nilai pasar Teppei Yachida melejit berkat tampil konsisten bersama RB Omiya Ardija.

Secara statistik, Teppei Yachida tampil dalam 30 pertandingan dengan satu gol dan 5 assist bersama RB Omiya Ardija.

Dan jika ditotal selama di J2 League, gelandang serang yang debut Timnas U23 Jepang pada 2023 lalu ini mencatatkan 106 penampilan dengan lima gol dan 15 assist di lapangan hijau.

Bersama Timnas U23 Jepang, Teppei Yachida telah mencetak dua gol.

