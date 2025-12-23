Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United akhirnya meresmikan pemain barunya menjelang pembukaan transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Seperti rumor yang berkembang sebelumnya, pemain baru itu adalah eks pemain Timnas U23 Jepang, Teppei Yachida.

Gelandang serang 24 tahun ini direkrut Bali United dari tim kasta kedua Liga Jepang, JP2 League, RB Omiya, dengan transfer yang masih dirahasiakan.

Berdasar laman Transfermarkt, market value pesepak bola kelahiran Nagaoka, Niigata ini mencapai Rp 10.43 miliar.

Harga pasar Teppei Yachida setara dengan gelandang serang Bali United berkebangsaan Belanda Thijmen Goppel.

Yang membedakan, sebelum direkrut Bali United awal musim ini, market value Thijmen Goppel berkisar Rp 12,73 miliar.

Namun, karena performanya angin-anginan, harga pasar Thijmen Goppel per 19 Desember 2025 lalu anjlok menjadi Rp 10,43 miliar.

Ini artinya, Bali United memiliki dua pemain dengan market value di atas Rp 10 miliar lebih.