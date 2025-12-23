JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang

Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang

Selasa, 23 Desember 2025 – 15:27 WIB
Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang - JPNN.com Bali
Gelandang serang 24 tahun Teppei Yachida resmi direkrut Bali United dari tim kasta kedua Liga Jepang, JP2 League, RB Omiya, dengan transfer yang masih dirahasiakan. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United akhirnya meresmikan pemain barunya menjelang pembukaan transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Seperti rumor yang berkembang sebelumnya, pemain baru itu adalah eks pemain Timnas U23 Jepang, Teppei Yachida.

Gelandang serang 24 tahun ini direkrut Bali United dari tim kasta kedua Liga Jepang, JP2 League, RB Omiya, dengan transfer yang masih dirahasiakan.

Baca Juga:

Berdasar laman Transfermarkt, market value pesepak bola kelahiran Nagaoka, Niigata ini mencapai Rp 10.43 miliar.

Harga pasar Teppei Yachida setara dengan gelandang serang Bali United berkebangsaan Belanda Thijmen Goppel.

Yang membedakan, sebelum direkrut Bali United awal musim ini, market value Thijmen Goppel berkisar Rp 12,73 miliar.

Baca Juga:

Namun, karena performanya angin-anginan, harga pasar Thijmen Goppel per 19 Desember 2025 lalu anjlok menjadi Rp 10,43 miliar.

Ini artinya, Bali United memiliki dua pemain dengan market value di atas Rp 10 miliar lebih.

Gelandang serang 24 tahun Teppei Yachida direkrut Bali United dari tim kasta kedua Liga Jepang, JP2 League, RB Omiya, dengan transfer yang masih dirahasiakan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Teppei Yachida RB Omiya Ardija bali united bursa transfer transfer pemain Gelandang Serang JP2 League Super League 2025-2026 Timnas U23 Jepang Statistik Teppei Yachida

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Dongkrak Market Value Bali United, Setara PSIM & Borneo FC

  2. Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang - JPNN.com Bali
    Teppei Yachida Andalan Anyar Bali United, Harga Selangit, Rekam Jejak Menterang
  3. Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU