Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kejutan besar terjadi pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026, Senin (22/12) kemarin.

Tim bertabur bintang dengan market value Rp 114,28 miliar, Persija Jakarta secara mengejutkan tumbang dari tuan rumah Semen Padang yang nilai pasarnya hanya Rp 43,19 miliar.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Semen Padang sukses mengalahkan Persija gegara gol bunuh diri bek Timnas Indonesia, Jordy Amat, menit ke-83.

Persija makin merana lantaran kehilangan dua pemainnya setelah wasit mengganjar kartu merah Figo Dennis menit ke-37 dan Fabio Calonego menit ke-96 + 6.

Kekalahan ini membuat asa Persija menyingkirkan Persib dari posisi kedua klasemen Super League 2025-2026 dan menempel Borneo FC di posisi puncak gagal terwujud.

Persija tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan 29 poin, hasil dari sembilan kemenangan, dua kali seri dan tiga kali kalah.

Semen Padang masih bertahan di zona degradasi, tetapi berpeluang lepas landas meninggalkan papan bawah berkat kemenangan ini.

Semen Padang kini berada di peringkat ke-16 dengan 10 poin, hasil dari meraih tiga kali kemenangan, satu kali seri dan 10 kali kalah.