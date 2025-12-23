JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket

Selasa, 23 Desember 2025 – 05:56 WIB
Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel meluapkan ekspresinya seusai menjebol gawang PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) kemarin. Bali United mengalahkan PSBS Biak dengan skor 3 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kejutan besar terjadi pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026, Senin (22/12) kemarin.

Tim bertabur bintang dengan market value Rp 114,28 miliar, Persija Jakarta secara mengejutkan tumbang dari tuan rumah Semen Padang yang nilai pasarnya hanya Rp 43,19 miliar.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Semen Padang sukses mengalahkan Persija gegara gol bunuh diri bek Timnas Indonesia, Jordy Amat, menit ke-83.

Baca Juga:

Persija makin merana lantaran kehilangan dua pemainnya setelah wasit mengganjar kartu merah Figo Dennis menit ke-37 dan Fabio Calonego menit ke-96 + 6.

Kekalahan ini membuat asa Persija menyingkirkan Persib dari posisi kedua klasemen Super League 2025-2026 dan menempel Borneo FC di posisi puncak gagal terwujud.

Persija tertahan di peringkat ketiga klasemen dengan 29 poin, hasil dari sembilan kemenangan, dua kali seri dan tiga kali kalah.

Baca Juga:

Semen Padang masih bertahan di zona degradasi, tetapi berpeluang lepas landas meninggalkan papan bawah berkat kemenangan ini.

Semen Padang kini berada di peringkat ke-16 dengan 10 poin, hasil dari meraih tiga kali kemenangan, satu kali seri dan 10 kali kalah.

Tim bertabur bintang dengan market value Rp 114,28 miliar, Persija Jakarta secara mengejutkan tumbang dari tuan rumah Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Persija Semen Padang PSBS Biak bali united Persib Borneo FC Market Value

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket - JPNN.com Bali
    Klasemen Super League Setelah Persija Tumbang di Padang, Bali United Meroket
  2. Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United saat Gasak PSBS Biak, Rekor Berlanjut - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United saat Gasak PSBS Biak, Rekor Berlanjut

  3. Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU