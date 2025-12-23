Johnny Jansen Bongkar Taktik Bali United saat Gasak PSBS Biak, Rekor Berlanjut

bali.jpnn.com, SLEMAN - Bali United kembali melanjutkan tren positif di ajang Super League 2025-2026.

Setelah memberi kekalahan perdana pemuncak klasemen Super League, Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, 30 November lalu, Bali United kembali tampil perkasa di kandang lawan.

Bali United berhasil pesta tiga gol tanpa balas di kandang PSBS Biak, Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) sore kemarin.

Ini menjadi kemenangan kedua secara beruntun skuad Serdadu Tridatu dua bulan terakhir.

Tiga gol Bali United lahir pada babak kedua yang dicetak Tim Receveur menit ke-60, Boris Kopitovic menit ke -82 melalui titik putih dan Thijmen Goppel menit ke-89.

Menurut pelatih Johnny Jansen, kemenangan yang diperoleh Bali United berjalan tidak mudah karena PSBS Biak memberikan perlawanan sengit sepanjang laga.

PSBS Biak bermain solid, disiplin dalam bertahan dan beberapa kali mengancam gawang Bali United.

Berbagai peluang yang dihasilkan pemainnya berhasil dimentahkan Nurhidayat Dkk yang solid mengawal lini pertahanan PSBS Biak.