Statistik Bali United Mengerikan saat Bungkam PSBS Biak, Lini Serang Mengamuk

Senin, 22 Desember 2025 – 18:50 WIB
Gelandang Bali United Mirza Mustafic mengontrol bola ditempel pemain PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) sore. Bali United mengalahkan PSBS Biak dengan skor 3 - 0. Foto:Bali United

bali.jpnn.com, SLEMAN - Entah apa yang merasuki pemain Bali United saat menantang tuan rumah PSBS Biak pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) sore.

Bali United yang bertindak sebagai tim tamu justru tampil dominan, membombardir gawang PSBS Biak yang dikawal Kadu.

Dilansir dari akun Liga1Match, Bali United mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 51 persen, sementara PSBS Biak hanya 49 persen.

Lini serang Bali United tampil mengerikan dengan melepaskan 19 kali shots on target, 13 di antaranya mengarah ke gawang Kadu, dua di antaranya menjadi gol dan satu melalui titik putih.

PSBS Biak di lain sisi hanya melepaskan delapan kali shots on target, dua yang tepat mengarah ke gawang Mike Houptmeijer.

Passing pemain Bali United juga luar biasa, mencetak 437 kali operan, 250 di antaranya sukses dengan akurasi mencapai 85 persen.

Passing pemain PSBS Biak sebenarnya tak kalah menawan.

Sepanjang laga pemain PSBS Biak menghasilkan 427 kali operan, 372 di antaranya berhasil dengan akurasi 87 persen.

