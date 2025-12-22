Bali United Pesta Gol, Bungkam PSBS Biak di Maguwoharjo, Cek Klasemen

bali.jpnn.com, SLEMAN - Bali United melanjutkan tren positif di Super League 2025-2026.

Setelah memberi kekalahan perdana pemuncak klasemen Super League, Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, 30 November lalu, Bali United kembali tampil perkasa di kandang lawan.

Bali United pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) sore berhasil mengalahkan tuan rumah PSBS Biak dengan skor telak 3 – 0.

Tiga gol Bali United lahir pada babak kedua yang dicetak Tim Receveur menit ke-60, Boris Kopitovic menit ke -82 melalui titik putih dan Thijmen Goppel menit ke-89.

Kemenangan ini menjadi pelipur lara bagi Boris Kopitovic dan Thijmen Goppel yang mengalami penurunan harga pasar per 19 Desember 2025 lalu karena turun performa.

Bagi Bali United, kemenangan ini sangat berarti lantaran mengatrol posisi Serdadu Tridatu di klasemen Super League.

Bali United yang sebelumnya berada di bawah papan klasemen kini merangkak di posisi atas, menempati peringkat ketujuh dengan 20 poin, hasil dari lima kali menang, lima kali seri dan empat kali kalah.

PSBS Biak berpotensi terjun ke zona degradasi setelah hanya mengumpulkan 12 poin dalam 14 pertandingan Super League.