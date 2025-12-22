JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes

Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes

Senin, 22 Desember 2025 – 15:32 WIB
Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes - JPNN.com Bali
Rumor gelandang serang 24 tahun Teppei Yachida berseragam Bali United menguat setelah dirinya tertangkap kamera mengobrol dengan CEO Bali United Yabes Tanuri. Foto: Instagram Liga1talk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perburuan pemain asing baru Bali United untuk memperkuat tim pada putaran kedua Super League 2025-2026 hampir final.

Rumor yang berkembang bukan mantan pemain Johor Darul Takzim (JDT) Takahiro Kunimoto dan eks gelandang serang klub Major League Soccer (MLS), FC Cincinnati, Yuya Kubo, yang diincar Bali United, tetapi pemain Jepang lainnya.

Ia adalah pemain klub J2 League, RB Omiya Ardija, Teppei Yachida.

Baca Juga:

Mantan penggawa Timnas U23 Jepang ini menjadi bidikan Bali United berkat performa apiknya bersama RB Omiya Ardija musim ini.

Rumor gelandang serang 24 tahun itu berseragam Bali United menguat setelah dirinya tertangkap kamera mengobrol dengan CEO Bali United Yabes Tanuri.

Belum diketahui di mana, Teppei Yachida dan Yabes Tanuri berbincang, apakah di bandara atau hotel.

Baca Juga:

Informasinya, keduanya mengobrol di salah satu bandara.

Yang pasti, perbincangan itu memunculkan rumor peluang Teppei Yachida berseragam Bali United pada putaran kedua nanti menguat.

Rumor gelandang serang 24 tahun Teppei Yachida berseragam Bali United menguat setelah dirinya tertangkap kamera mengobrol dengan CEO Bali United Yabes Tanuri.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Teppei Yachida RB Omiya Ardija bali united bursa transfer transfer pemain Transfermarkt Market Value CEO Bali United Yabes Tanuri Super League 2025-2026 Pemain Termahal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes - JPNN.com Bali
    Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes
  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSBS Biak vs Bali United, Dijamin Seru - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSBS Biak vs Bali United, Dijamin Seru

  3. Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah - JPNN.com Bali

    Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU