Rumor Teppei Yachida ke Bali United Menguat, Tertangkap Kamera Bareng Bos Yabes

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perburuan pemain asing baru Bali United untuk memperkuat tim pada putaran kedua Super League 2025-2026 hampir final.

Rumor yang berkembang bukan mantan pemain Johor Darul Takzim (JDT) Takahiro Kunimoto dan eks gelandang serang klub Major League Soccer (MLS), FC Cincinnati, Yuya Kubo, yang diincar Bali United, tetapi pemain Jepang lainnya.

Ia adalah pemain klub J2 League, RB Omiya Ardija, Teppei Yachida.

Mantan penggawa Timnas U23 Jepang ini menjadi bidikan Bali United berkat performa apiknya bersama RB Omiya Ardija musim ini.

Rumor gelandang serang 24 tahun itu berseragam Bali United menguat setelah dirinya tertangkap kamera mengobrol dengan CEO Bali United Yabes Tanuri.

Belum diketahui di mana, Teppei Yachida dan Yabes Tanuri berbincang, apakah di bandara atau hotel.

Informasinya, keduanya mengobrol di salah satu bandara.

Yang pasti, perbincangan itu memunculkan rumor peluang Teppei Yachida berseragam Bali United pada putaran kedua nanti menguat.