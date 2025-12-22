Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain PSBS Biak vs Bali United, Dijamin Seru

JPNN.com

Senin, 22 Desember 2025 – 15:08 WIB
Ilustrasi laga PSBS Biak vs Bali United di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) sore. Foto: AFP

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel seru tersaji pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 antara tuan rumah PSBS Biak melawan Bali United.

Pertandingan besar ini bergulir Senin (23/11) sore ini pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Bagi Anda yang tidak menyaksikan langsung pertandingan langsung di stadion, bisa menikmati melalui opsi streaming di Vidio.

Berdasar head to head (H2H) kedua kesebelasan, tuan rumah PSBS Biak lebih unggul daripada tim tamu Bali United.

Dalam dua kali pertemuan di ajang Liga 1, PSBS Biak selalu menang, tak pernah seri apalagi kalah.

Yang menarik, kemenangan yang diperoleh PSBS Biak terjadi baik di laga kandang maupun tandang.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Johnny Jansen dan Bali United untuk memperbaiki rekor pertemuan kedua tim.

“Kami harus optimistis meraih tiga poin, meskipun laga tidak akan mudah.

