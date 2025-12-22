JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah

Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah

Senin, 22 Desember 2025 – 09:26 WIB
Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel mengecoh kiper Malut United Alan Bernandon untuk mencetak gol perdana di ajang Super League 2025-2025. Harga pasar Thijmen Goppel turun drastis karena turun performa. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laman Transfermarkt kembali membarui harga pasar klub dan pemain yang berlaga di Super League 2025-2026.

Salah satunya adalah Bali United. Berdasar update terbaru per 19 Desember 2025, market value Bali United kini melonjak menjadi Rp 78,13 miliar.

Angka itu naik dibandingkan dengan market value Bali United pada September 2025 yang berkisar Rp 72,74 persen.

Baca Juga:

Setelah ditelusuri, ada delapan pemain Bali United yang ikut menyumbang kenaikan harga pasar skuad Serdadu Tridatu.

Di balik kenaikan harga pasar Bali United dan delapan pemainnya, ada kabar kurang enak.

Pasalnya, ada empat pemain Bali United yang mengalami penurunan harga pasar versi Transfermarkt.

Baca Juga:

Berikut empat pemain Bali United yang turun harga:

 

Ada empat pemain Bali United yang mengalami penurunan harga pasar versi Transfermarkt karena turun performa dan jarang mendapat menit bermain
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Market Value Transfermarkt harga pasar bali united Fitrul Rustapa Thijmen Goppel Boris Kopitovic yabes roni Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah - JPNN.com Bali
    Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah
  2. Market Value 8 Pemain Bali United yang Melonjak, Houptmeijer & Mustafic Signifikan - JPNN.com Bali

    Market Value 8 Pemain Bali United yang Melonjak, Houptmeijer & Mustafic Signifikan

  3. Market Value Bali United Melonjak Rp 78,13 Miliar, ternyata Ini Penyebabnya - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Rp 78,13 Miliar, ternyata Ini Penyebabnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU