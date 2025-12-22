Market Value 4 Pemain Bali United Turun Drastis, Thijmen Goppel & Kopitovic Parah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laman Transfermarkt kembali membarui harga pasar klub dan pemain yang berlaga di Super League 2025-2026.

Salah satunya adalah Bali United. Berdasar update terbaru per 19 Desember 2025, market value Bali United kini melonjak menjadi Rp 78,13 miliar.

Angka itu naik dibandingkan dengan market value Bali United pada September 2025 yang berkisar Rp 72,74 persen.

Setelah ditelusuri, ada delapan pemain Bali United yang ikut menyumbang kenaikan harga pasar skuad Serdadu Tridatu.

Di balik kenaikan harga pasar Bali United dan delapan pemainnya, ada kabar kurang enak.

Pasalnya, ada empat pemain Bali United yang mengalami penurunan harga pasar versi Transfermarkt.

Berikut empat pemain Bali United yang turun harga: