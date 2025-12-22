Klasemen Super League Setelah Persib Bungkam BFC, Borneo FC Tertekan, PSM Tergelincir

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir pada pekan ke-14 di tiga tempat berbeda kemarin (12/4).

Persita Tangerang menantang Persik Kediri di Stadion Indomilk Arena, PSM Makassar melawan Malut United di Stadion BJ Habibie dan Persib kontra Bhayangkara FC (BFC) di Stadion GBLA.

Pada laga terakhir di Stadion GBLA, tuan rumah Persib Bandung berhasil membungkam Bhayangkara FC dengan skor 2 – 0.

Persib yang pada laga sebelumnya kalah dari tuan rumah Malut United, tampil spartan untuk menaklukkan klub milik Mabes Polri itu.

Dua gol Persib dicetak striker Ramon Tanque yang mencetak brace menit ke – 10 dan 62.

Kemenangan ini mengantarkan Persib untuk menggusur Persija dari peringkat kedua klasemen Super League 2025-2026 setelah meraih 31 poin, unggul dua poin dari Macan Kemayoran.

Persib saat ini berhasil mencetak 10 kemenangan, satu kali hasil seri dan tiga kali kalah.

Namun, Persija berpeluang menggusur Persib kembali jika pada laga kontra Semen Padang di Stadion Agus Salim, Senin (22/12) berhasil menang.