Market Value 8 Pemain Bali United yang Melonjak, Houptmeijer & Mustafic Signifikan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Laman Transfermarkt kembali membarui harga pasar klub dan pemain yang berlaga di Super League 2025-2026.

Salah satunya adalah Bali United.

Berdasar update terbaru per 19 Desember 2025, market value Bali United kini melonjak menjadi Rp 78,13 miliar.

Angka itu naik dibandingkan dengan market value Bali United pada September 2025 yang berkisar Rp 72,74 persen.

Setelah ditelusuri, ada delapan pemain Bali United yang ikut menyumbang kenaikan harga pasar skuad Serdadu Tridatu.

Berikut daftar delapan pemain Bali United yang mengalami kenaikan harga terbaru versi Transfermarkt:

1. Mike Houptmeijer

Dilansir Transfermarkt, mantan kiper klub Eredivisie, PEC Zwolle ini memiliki market value terbaru berkisar Rp 3,48 miliar.

Harga pasar kiper 28 tahun ini naik pesat setelah mendapat kepercayaan Johnny Jansen mengawal gawang Bali United.