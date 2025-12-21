Market Value Bali United Melonjak Rp 78,13 Miliar, ternyata Ini Penyebabnya

JPNN.com

Minggu, 21 Desember 2025 – 17:40 WIB
Pemain Bali United tos sebelum memulai pertandingan. Market value Bali United versi Transfermarkt melonjak menjadi Rp 78 miliar per 19 Desember 2025. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026 segera dibuka pada Januari 2026 mendatang.

18 tim berusaha mendatangkan sejumlah pemain untuk bersaing di kompetisi musim ini, sebagian malah telah melepas pemainnya.

Ada yang hengkang karena urusan keluarga, tetapi juga tak lagi sesuai kebutuhan tim.

Berdasar regulasi yang dirilis I.League, setiap klub diperbolehkan merekrut 11 pemain asing.

Namun, dari 11 pemain asing itu, hanya delapan pemain yang masuk ke dalam daftar susunan pemain dan yang bermain dalam satu pertandingan.

Di luar bursa transfer, ada kabar menarik dengan market value kontestan Super League.

Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt.

Transfermarkt adalah situs web berbasis data sepak bola yang menyediakan informasi mendalam tentang pemain, harga pasar pemain dan klub, klub dan kompetisi dari hampir seluruh negara.

Berdasar update dari laman Transfermarkt per 19 Desember 2015 lalu, market value Bali United kini mencapai Rp 78,13 miliar.
Bali United
