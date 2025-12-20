Klub League Two Tranmere Rovers Melirik Bali United, Klaim Banyak Kesamaan

JPNN.com

Sabtu, 20 Desember 2025 – 12:57 WIB
Dan O’Donnell sebagai Head of Coach Tranmere Rovers FC dan Matt Hunter sebagai International Academy Manager bertukar jersei dengan Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC, Yabes Tanuri serta Direktur Akademi, I Gde Mahatma Dharma. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Klub Eropa sepertinya mulai melirik Bali United untuk diajak kerja sama.

Kali ini salah satu klub Eropa, Tranmere Rovers Football Club yang berada di kasta keempat Liga Profesional sepak bola di Inggris berkesempatan datang ke Bali.

Dan O’Donnell sebagai Head of Coach Tranmere Rovers FC dan Matt Hunter sebagai International Academy Manager hadir dan disambut langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC, Yabes Tanuri serta Direktur Akademi, I Gde Mahatma Dharma.

Baca Juga:

Bali diketahui menjadi tujuan Trenmere Rovers FC selain Jakarta, Bandung, Surabaya dan Makassar untuk menjalin kerja sama.

"Kami di Tranmere memiliki tradisi dalam pengembangan pemain muda dari level usia terkecil hingga dipersiapkan menuju tim utama,” ujar Dan O’Donnell dilansir dari laman Bali United.

Apa yang dikembangkan Tranmere ternyata sama dengan yang dilakukan Bali United.

Baca Juga:

“Kami datang ke sini pun juga ingin mendengar tantangan dari tim pelatih dalam menjalankan filosofi kesamaan di sepak bola tersebut," kata Dan O'Donnell.

Kesamaan lainnya juga adalah daya dukung sebuah fasilitas dan program latihan yang berjenjang.

Tranmere Rovers Football Club yang berada di kasta keempat Liga Profesional sepak bola di Inggris berkesempatan datang ke Balo United
