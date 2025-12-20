Bursa Transfer Super League: Gelandang J2 Teppei Yachida Masuk Radar Bali United

JPNN.com

Sabtu, 20 Desember 2025 – 12:41 WIB
Teppei Yachida, mantan penggawa Timnas U23 Jepang ini menjadi bidikan Bali United berkat performa apiknya bersama RB Omiya Ardija musim ini. Foto: J.League

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali dikaitkan dengan pesepak bola Jepang menjelang pembukaan jendela transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Yang menarik, yang diincar Bali United kembali sektor tengah.

Setelah mantan pemain Johor Darul Takzim (JDT) Takahiro Kunimoto dan eks gelandang serang klub Major League Soccer (MLS), FC Cincinnati, Yuya Kubo, Bali United disebut-sebut mengincar pemain Jepang lainnya.

Ia adalah pemain klub J2 League, RB Omiya Ardija, Teppei Yachida.

Mantan penggawa Timnas U23 Jepang ini menjadi bidikan Bali United berkat performa apiknya bersama RB Omiya Ardija musim ini.

Teppei Yachida tampil konsisten musim ini, bermain dalam 30 laga J2 League, mencetak satu gol dan lima assist.

Tappei Yachida menjadi alternatif selain Takahiro Kunimoto dan Yuya Kubo yang harganya cukup mahal untuk Bali United.

Kedua gelandang serang itu diketahui memiliki market value di atas Rp 10 miliar, Takahiro Kunimoto berkisar Rp 13,91 miliar, sementara Yuya Kubo mencapai Rp 17,38 miliar.

