JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persijap Bikin Kejutan, Divaldo Alves Pelatih Baru, Mario Lemos Direktur Teknik

Persijap Bikin Kejutan, Divaldo Alves Pelatih Baru, Mario Lemos Direktur Teknik

Jumat, 19 Desember 2025 – 20:13 WIB
Persijap Bikin Kejutan, Divaldo Alves Pelatih Baru, Mario Lemos Direktur Teknik - JPNN.com Bali
Mario Lemos yang dipecat sebagai pelatih Persijap sebulan lalu resmi ditunjuk manajemen sebagai Direktur Teknik Persijap. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Masa bakti Mario Lemos sebagai pelatih Persijap Jepara resmi berakhir setelah kalah dari tim tamu Semen Padang, 20 November 2025 lalu.

Manajemen Persijap memecat pelatih berkebangsaan Portugal itu lantaran rentetan hasil buruk di Super League 2025-2026.

Sebagai gantinya, manajemen menunjuk Danang Suryadi sebagai caretaker untuk memimpin tim Persijap Jepara dalam pertandingan ke depannya.

Baca Juga:

Namun, kekalahan Persijap dari PSBS Biak pada laga pekan ke-13 Super League memaksa manajemen mencari pelatih definitif.

Jumat hari ini (19/12), manajemen Persijap resmi menunjuk mantan PSBS Biak, Divaldo Alves sebagai pelatih baru.

Yang menarik, Mario Lemos yang dipecat sebulan lalu sebagai pelatih kembali direkrut manajemen dengan posisi baru sebagai Direktur Teknik Persijap.

Baca Juga:

Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis manajemen dalam memperkuat fondasi tim di tengah persiapan menghadapi sisa pertandingan paruh musim.

Presiden Persijap Jepara M. Iqbal Hidayat mengatakan penunjukan Mario Lemos bukan tanpa alasan. Sosok yang telah mengenal tim inside out ini dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai karakter pemain, kebutuhan tim, hingga kultur yang ada di Persijap.

Mario Lemos yang dipecat sebulan lalu sebagai pelatih kembali direkrut manajemen dengan posisi baru sebagai Direktur Teknik Persijap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persijap Persijap Jepara Divaldo Alves pelatih Mario Lemos direktur teknik PSIM Yogyakarta Persijap vs PSIM Yogyakarta Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga - JPNN.com Bali

    Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga

  2. Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh - JPNN.com Bali

    Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh

  3. Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS Biak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU