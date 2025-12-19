Persijap Bikin Kejutan, Divaldo Alves Pelatih Baru, Mario Lemos Direktur Teknik

bali.jpnn.com, JEPARA - Masa bakti Mario Lemos sebagai pelatih Persijap Jepara resmi berakhir setelah kalah dari tim tamu Semen Padang, 20 November 2025 lalu.

Manajemen Persijap memecat pelatih berkebangsaan Portugal itu lantaran rentetan hasil buruk di Super League 2025-2026.

Sebagai gantinya, manajemen menunjuk Danang Suryadi sebagai caretaker untuk memimpin tim Persijap Jepara dalam pertandingan ke depannya.

Namun, kekalahan Persijap dari PSBS Biak pada laga pekan ke-13 Super League memaksa manajemen mencari pelatih definitif.

Jumat hari ini (19/12), manajemen Persijap resmi menunjuk mantan PSBS Biak, Divaldo Alves sebagai pelatih baru.

Yang menarik, Mario Lemos yang dipecat sebulan lalu sebagai pelatih kembali direkrut manajemen dengan posisi baru sebagai Direktur Teknik Persijap.

Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis manajemen dalam memperkuat fondasi tim di tengah persiapan menghadapi sisa pertandingan paruh musim.

Presiden Persijap Jepara M. Iqbal Hidayat mengatakan penunjukan Mario Lemos bukan tanpa alasan. Sosok yang telah mengenal tim inside out ini dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai karakter pemain, kebutuhan tim, hingga kultur yang ada di Persijap.