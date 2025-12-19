Debut Berat Divaldo Alves Bersama Persijap, Misi 3 Poin Melawan PSIM Yogyakarta

JPNN.com

Jumat, 19 Desember 2025 – 19:48 WIB
Tantangan terdekat Divaldo Alves adalah membawa Persijap meladeni PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Selasa (23/12) mendatang. Divaldo Alves dituntut membawa Persijap meraih kemenangan setelah meraih hasil minor musim ini. Foto: Instagram @coachdivaldoalves

bali.jpnn.com, JEPARA - Divaldo da Silva Teixeira Alves alias Divaldo Alves mengaku bangga bisa kembali ke Jepara, setelah resmi ditunjuk manajemen menjadi pelatih Persijap, Jumat hari ini (19/12).

Mantan pelatih Persebaya, Persik hingga Persita ini mengaku Persijap sebagai klub yang memiliki tempat spesial dalam perjalanan kariernya.

Pelatih 47 tahun ini diketahui pernah menangani Persijap Jepara selama satu musim pada 2010 silam.

14 tahun berpisah, cinta lama bersemi kembali (CLBK) itu kembali muncul setelah Divaldo Alves menerima tantangan untuk kembali menangani Persijap.

“Saya pernah berada di sini sebelumnya, dan saya tahu betul bagaimana besar dukungan suporter Persijap.

Saya datang dengan semangat baru dan target membawa tim ini melangkah lebih baik,” ujar Divaldo Alves dilansir dari laman klub.

Kehadiran Divaldo Alves diharapkan mampu mengangkat performa Persijap Jepara, sekaligus menjadi jembatan antara sejarah klub dan ambisi masa depan.

Dukungan penuh dari suporter dan kerja keras seluruh elemen tim menjadi kunci bagi Laskar Kalinyamat untuk kembali bersaing di Super League 2025-2026 ini.

Tantangan terdekat Divaldo Alves adalah membawa Persijap meladeni PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Selasa (23/12) mendatang.
