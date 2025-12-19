Divaldo Alves Kini Jadi Nakhoda Baru Persijap, CLBK Setelah 14 Tahun Berpisah

bali.jpnn.com, JEPARA - Kejutan terjadi di Super League. Apalagi kalau bukan pemecatan pelatih sejumlah klub kontestan kasta tertinggi Liga Indonesia.

Fakta menarik terjadi pada pelatih berkebangsaan Portugal Divaldo da Silva Teixeira Alves alias Divaldo Alves.

Baru saja dipecat PSBS Biak, Selasa (9/12) lalu, mantan pelatih Persebaya, Persik dan Persita ini kembali melatih klub Super League.

Momen itu terjadi setelah pelatih 47 tahun itu ditunjuk menjadi pelatih Persijap Jepara per Jumat hari ini (19/12).

Cinta lama kembali bersemi (CLBK) setelah Divaldo Alves kembali mendapat kepercayaan menangani Persijap Jepara yang pernah ditanganinya pada musim 2010 silam alias 14 tahun silam.

Pengalaman panjang melatih sejumlah klub di Liga Indonesia dinilai menjadi modal besar bagi Divaldo Alves untuk kembali membangun tim, baik dari sisi karakter permainan maupun pemahaman kultur sepak bola Jepara.

Divaldo Alves menggantikan posisi Mario Lemos yang digeser posisinya menjadi Direktur Teknik Persijap Jepara.

Mario Lemos menilai Divaldo Alves sebagai figur yang tepat untuk memimpin tim berkat rekam jejaknya yang panjang di sepak bola Indonesia.