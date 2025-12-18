Perseden Bungkam Gresik United 2 – 1, Tempel Ketat Persekabpas, Cek Klasemen

bali.jpnn.com, SURABAYA - Perseden Denpasar meraih hasil manis pada laga terakhir putaran pertama Grup D Liga Nusantara 2025-2026.

Laskar Catur Muka berhasil mengalahkan Gresik United di Lapangan Thor, Surabaya, Selasa (16/12) lalu dengan hasil 2 – 1.

Klub yang bermarkas di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, ini berhasil comeback setelah tertinggal lebih dahulu melalui gol yang dicetak Roy Yusuf pada menit ketiga.

Namun, keunggulan Laskar Joko Samudro tidak bertahan lama.

Pemain Perseden yang tampil agresif berhasil membalas melalui sepekan keras I Made Antha Wijaya menjelang turun minum.

Pada babak kedua, Perseden berada di atas angin setelah mantan jebolan Bali United Academy, I Komang Dedi menjebol gawang Gresik United menit ke-53.

Pertandingan berakhir dengan 2 – 1 untuk kemenangan Perseden atas Gresik United.

Hasil ini membuat peringkat Perseden Denpasar melonjak di papan klasemen Grup D.