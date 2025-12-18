JPNN.com

Kamis, 18 Desember 2025 – 14:36 WIB
Perseden Bungkam Gresik United 2 – 1, Tempel Ketat Persekabpas, Cek Klasemen - JPNN.com Bali
Pemain Perseden Denpasar (kaus hitam) ditempel dua pemain Gresik United saat duel di Lapangan Thor Surabaya. Perseden mengalahkan Gresik 2 - 1 dan berhak menempati peringkat kedua Grup D Liga Nusantara 2025-2026 di bawah Persekabpas. Foto: Instagram @perseden_denpasar

bali.jpnn.com, SURABAYA - Perseden Denpasar meraih hasil manis pada laga terakhir putaran pertama Grup D Liga Nusantara 2025-2026.

Laskar Catur Muka berhasil mengalahkan Gresik United di Lapangan Thor, Surabaya, Selasa (16/12) lalu dengan hasil 2 – 1.

Klub yang bermarkas di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, ini berhasil comeback setelah tertinggal lebih dahulu melalui gol yang dicetak Roy Yusuf pada menit ketiga.

Baca Juga:

Namun, keunggulan Laskar Joko Samudro tidak bertahan lama.

Pemain Perseden yang tampil agresif berhasil membalas melalui sepekan keras I Made Antha Wijaya menjelang turun minum.

Pada babak kedua, Perseden berada di atas angin setelah mantan jebolan Bali United Academy, I Komang Dedi menjebol gawang Gresik United menit ke-53.

Baca Juga:

Pertandingan berakhir dengan 2 – 1 untuk kemenangan Perseden atas Gresik United.

Hasil ini membuat peringkat Perseden Denpasar melonjak di papan klasemen Grup D.

