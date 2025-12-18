Rumor Bek Persib Hamra Hehanusa ke Bali United Menguat, Pengganti Dewangga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali dikaitkan dengan pemain baru menjelang pembukaan transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Yang menarik, Persib Bandung lagi-lagi menjadi klub yang pemainnya diincar Bali United pada jendela transfer putaran dua ini.

Iya, setelah gagal mendapatkan tanda tangan gelandang bertahan Alfeandra Dewangga karena digandoli pelatih Bojan Hodak, Bali United mengalihkan ke pemain Persib yang lain.

Yang diincar kali ini adalah pemain Persib di posisi bek tengah.

Posisi ini cukup krusial lantaran Bali United sering kehilangan pemain di posisi tersebut.

Joao Ferrari yang posisi aslinya bek tengah dalam beberapa laga harus absen karena akumulasi kartu.

Pun dengan Kadek Arel yang kerap absen membela Bali United karena sering mendapat panggilan tugas negara.

Bagas Adi Nugroho yang diharapkan menjadi pemain pengganti, dalam beberapa laga hanya menghuni bangku cadangan.