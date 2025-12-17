Bali United Analisis Kekuatan PSBS Biak, Mirza Mustafic Pantang Anggap Remeh

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap menjalani away terakhir Desember 2025 dengan bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Senin (22/12) mendatang.

Laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 tersebut berlangsung pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Salah satu program latihan yang berlangsung Rabu (17/12) pagi adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan PSBS Biak.

Meski kini ditangani pelatih baru, Agus Sugeng, PSBS Biak menjadi momok menakutkan bagi pemain Bali United.

Pasalnya, sejak PSBS Biak mentas di kasta tertingi sepak bola Indonesia, Bali United selalu kesulitan menghadapi tim berjuluk Badai Pasifik itu.

Dalam dua kali pertemuan musim lalu, baik laga kandang maupun tandang, PSBS Biak berhasil mengalahkan Bali United.

Padahal, Bali United saat itu bermaterikan pemain bintang dengan market value lebih tinggi dari PSBS Biak.

Gelandang asing Bali United, Mirza Mustafic, bahkan menilai kekuatan PSBS Biak tidak boleh dipandang sebelah mata.