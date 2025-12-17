JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persis Pilih CLBK, Tunjuk Milomir Seslija Jadi Pelatih Kepala, Ajak Berbenah

Persis Pilih CLBK, Tunjuk Milomir Seslija Jadi Pelatih Kepala, Ajak Berbenah

Rabu, 17 Desember 2025 – 16:09 WIB
Persis Pilih CLBK, Tunjuk Milomir Seslija Jadi Pelatih Kepala, Ajak Berbenah - JPNN.com Bali
Milomir Seslija kembali ditunjuk sebagai pelatih kepala Persis Solo setelah mendepak Peter de Roo untuk melanjutkan kompetisi Super League 2025-2026. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, SOLO - Manajemen Persis Solo akhirnya mengumumkan pelatih baru setelah mendepak juru taktik asal Belanda, Peter de Roo.

Persis Solo resmi CLBK (cinta lama bersemi kembali) dengan Milomir Seslija, setelah meraih hasil buruk dalam 13 pertandingan terakhir Super League 2025-2026.

Manajemen berharap Milomir Seslija yang pernah menangani Persis pada musim 2024 bisa memperbaiki performa tim dan membawa Laskar Sambernyawa ke posisi yang lebih baik.

Baca Juga:

Mantan pelatih Arema FC, PSM Makassar, Madura United hingga Borneo FC ini diharapkan bisa membawa energi positif bagi tim dan para pemain.

Milomir Seslija mengaku senang bisa kembali bersama Persis Solo setelah sebelumnya menangani klub Divisi Kedua Liga Bosnia Harzegovina, FK Famos Vojkovici.

“Saya senang berada di sini dan saya ingin berterima kasih kepada manajemen atas kepercayaan mereka kepada saya,” kata Milomir Seslija dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Milo, sapaan akrabnya mengakui situasi Persis Solo sedang tidak baik-baik saja.

Meski demikian, Milomir Seslija optimistis bisa mengangkat performa tim.

Persis Solo resmi CLBK (cinta lama bersemi kembali) dengan Milomir Seslija, setelah meraih hasil buruk dalam 13 pertandingan terakhir Super League 2025-2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persis persis solo Milomir Seslija Peter de Roo pelatih pelatih baru Pelatih Kepala Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS BIak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS BIak

  2. Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat

  3. Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU