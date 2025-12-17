Mirza Mustafic Cs Siap Melawan Kutukan tak Pernah Menang dari PSBS BIak

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United bersiap menjalani away terakhir Desember 2025 dengan bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Senin (22/12) mendatang.

Laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 tersebut berlangsung pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Laga ini menarik bagi kedua kesebelasan lantaran menjadi tolok ukur untuk mentas di papan klasemen Super League musim ini.

Oleh karena itu, kedua kesebelasan memaksimalkan break kompetisi untuk kembali mengasah taktik dan strategi tim sebelum kembali ke lapangan hijau.

Masalahnya, berdasar head to head (H2H) kedua kesebelasan, tuan rumah PSBS Biak lebih unggul daripada Bali United.

Dalam dua kali pertemuan di ajang Liga 1, PSBS Biak selalu menang, tak pernah seri apalagi kalah.

Yang menarik, kemenangan yang diperoleh PSBS Biak terjadi baik di laga kandang maupun tandang.

Superioritas PSBS Biak ini tak membuat pemain Bali United patah arang.