JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat

Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat

Rabu, 17 Desember 2025 – 15:19 WIB
Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali
Peluang Bali United mendatangkan eks gelandang serang Timnas Jepang Yuya Kubo cukup besar mengingat kontraknya bersama klub Major League Soccer (MLS), FC Cincinnati, berakhir 5 Desember 2025 lalu. Foto: MLS Soccer

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United belum berhenti memanaskan isu bursa transfer pemain pada putaran kedua Super League 2025-2026 mendatang.

Setelah dikaitkan dengan mantan pemain klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT) Takahiro Kunimoto, Bali United kabarnya mencari alternatif pemain baru di sektor gelandang.

Pemain yang lagi diincar adalah mantan eks gelandang Timnas Jepang, Yuya Kubo.

Baca Juga:

Gelandang 31 tahun yang saat ini masih membela klub Major League Soccer (MLS), FC Cincinnati ini kabarnya potensi mendarat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, kandang Bali United, dalam waktu dekat.

Yuya Kubo yang yang memiliki nilai pasar Rp 17,38 miliar dinilai cocok menjadi pengendali lini tengah Bali United yang musim ini keteteran.

Bali United sangat beruntung jika mendapatkan tanda tangan pemilik 13 caps bersama Timnas Jepang ini.

Baca Juga:

Pasalnya, selain berposisi asli sebagai gelandang serang, Yuya Kubo bermain sebagai gelandang tengah dan second striker.

Kemampuannya bermain di banyak posisi diharapkan bisa membantu Bali United yang masih labil musim ini.

Peluang Bali United mendatangkan Yaya Kubo cukup besar mengingat kontraknya bersama FC Cincinnati di MLS berakhir lebih cepat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Yuya Kubo Timnas Jepang MLS FC Cincinnati bursa transfer transfer pemain gelandang Super League 2025-2026 Takahiro Kunimoto

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali
    Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat
  2. Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak

  3. Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan - JPNN.com Bali

    Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU