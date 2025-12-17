Eks Gelandang Timnas Jepang Merapat ke Bali United, Rumornya Menguat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United belum berhenti memanaskan isu bursa transfer pemain pada putaran kedua Super League 2025-2026 mendatang.

Setelah dikaitkan dengan mantan pemain klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT) Takahiro Kunimoto, Bali United kabarnya mencari alternatif pemain baru di sektor gelandang.

Pemain yang lagi diincar adalah mantan eks gelandang Timnas Jepang, Yuya Kubo.

Gelandang 31 tahun yang saat ini masih membela klub Major League Soccer (MLS), FC Cincinnati ini kabarnya potensi mendarat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, kandang Bali United, dalam waktu dekat.

Yuya Kubo yang yang memiliki nilai pasar Rp 17,38 miliar dinilai cocok menjadi pengendali lini tengah Bali United yang musim ini keteteran.

Bali United sangat beruntung jika mendapatkan tanda tangan pemilik 13 caps bersama Timnas Jepang ini.

Pasalnya, selain berposisi asli sebagai gelandang serang, Yuya Kubo bermain sebagai gelandang tengah dan second striker.

Kemampuannya bermain di banyak posisi diharapkan bisa membantu Bali United yang masih labil musim ini.