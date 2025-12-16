Mirza Mustafic Comeback Setelah Absen 2 Laga, Janji All Out Melawan PSBS Biak

JPNN.com

Selasa, 16 Desember 2025 – 21:41 WIB
Gelandang Bali United Mirza Mustafic dipastikan siap membantu tim melawan PSBS BIak pada laga pekan ke-14 Super League di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) mendatang setelah absen dalam dua laga. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang asing Bali United Mirza Mustafic tersenyum lebar setelah bebas dari hukuman Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Absen dalam dua laga penting Bali United, pemain Timnas Luksemburg ini dipastikan bisa membela tim saat melawan tuan rumah PSBS Biak pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026, Senin (22/12 mendatang.

Laga penting itu bakal berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin sore pukul 16.30 WITA.

“Saya sangat termotivasi membantu tim karena sudah lama tidak bermain di pertandingan (Super League),” ujar Mirza Mustafic dilansir dari laman klub.

Gelandang yang telah mengoleksi tiga gol bersama Bali United berjanji akan tampil all out meski bermain di kandang lawan.

Target mantan pemain FK Sarajevo ini membawa Bali United meraih kemenangan.

“Saya ingin memberikan yang terbaik di lapangan.

Saya ingin membantu tim meraih tiga poin kemenangan,” kata Mirza Mustafic.

