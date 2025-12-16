JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan

Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan

Selasa, 16 Desember 2025 – 07:44 WIB
Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan - JPNN.com Bali
Penyerang Bali United Boris Kopitovic berduel dengan pemain Borneo FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, musim lalu. Boris Kopitovic tak kunjung menjadi predator menakutkan di gawang lawan. Musim ini, Boris Kopitovic baru mencetak tiga gol. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali bersiap menatap laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) mendatang.

Salah satu persiapan Bali United adalah menggelar latihan intensif di training center tim di Pantai Purnama, Gianyar.

Bali United juga menggelar latih tanding dengan klub Liga 2, Deltras FC di tempat yang sama.

Baca Juga:

Menjelang laga kontra PSBS Biak, ada catatan menarik dengan performa para penyerang Bali United.

Dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, para penyerang Bali United musim ini jauh dari kata garang.

Boris Kopitovic yang digadang-gadang jadi mesin gol Bali United justru tampil melempem, kalah bersaing dengan para striker klub lain.

Baca Juga:

Boris Kopitovic sejauh ini baru mengemas tiga gol.

Ditambah musim lalu yang mencetak enam gol, penyerang berdarah Montenegro itu baru mengemas sembilan gol bersama Bali United.  

Boris Kopitovic yang digadang-gadang jadi mesin gol Bali United justru tampil melempem, kalah bersaing dengan para striker klub lain di Super League
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united penyerang Boris Kopitovic Spaso iiija spasojevic Sylvano Comvalius Super League 2025-2026 striker Thijmen Goppel Mirza Mustafic

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali

    Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

  2. 5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga

  3. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU