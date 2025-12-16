Penyerang Bali United Kalah Bersaing, Era Spaso & Comvalius Tinggal Kenangan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United kembali bersiap menatap laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 melawan tuan rumah PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) mendatang.

Salah satu persiapan Bali United adalah menggelar latihan intensif di training center tim di Pantai Purnama, Gianyar.

Bali United juga menggelar latih tanding dengan klub Liga 2, Deltras FC di tempat yang sama.

Menjelang laga kontra PSBS Biak, ada catatan menarik dengan performa para penyerang Bali United.

Dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, para penyerang Bali United musim ini jauh dari kata garang.

Boris Kopitovic yang digadang-gadang jadi mesin gol Bali United justru tampil melempem, kalah bersaing dengan para striker klub lain.

Boris Kopitovic sejauh ini baru mengemas tiga gol.

Ditambah musim lalu yang mencetak enam gol, penyerang berdarah Montenegro itu baru mengemas sembilan gol bersama Bali United.