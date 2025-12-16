Komdis PSSI Ketuk Palu, Persija Rugi Besar, Persebaya & PSIM Kena Imbas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi Disiplin (Komdis) PSSI kembali merilis sanksi untuk sejumlah klub Super League dan Liga 2 seusai menggelar sidang pada tanggal 2 dan 3 Desember 2025 lalu.

Sejumlah klub menerima sanksi dari Komdis PSSI, mulai dari Persebaya, Persija, PSIM Yogyakarta hingga Persita Tangerang.

Namun, dari sekian klub yang menerima sanksi Komdis PSSI, Persija Jakarta yang paling merugi.

Pasalnya, Komdis PSSI menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada Persija saat menjamu PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (28/11) silam.

Sanksi pertama, Komdis PSSI menjatuhkan denda kepada Persija sebesar Rp 100 juta.

Sanksi tersebut diberikan lantaran keteledoran fatal yang dilakukan kubu tuan rumah.

“Pemain Persija terlambat memasuki lapangan pada babak pertama sehingga membuat pertandingan babak pertama mundur selama 114 detik.

Oleh karena itu, menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 100 juta,” tulis Komdis PSSI dalam putusannya yang dilansir dari laman federasi.