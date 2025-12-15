Klasemen Grup D Liga Nusantara: Perseden Jaga Asa, Persekabpas Nyaman di Puncak

bali.jpnn.com, SURABAYA - Laga pekan keempat Liga Nusantara 2025-2026 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur berakhir.

Enam tim, Persekabpas Pasuruan, Persiba Bantul, Perseden Denpasar, Gresik United, Persebata Lembata dan Waanal Brother bersiap melanjutkan laga pekan kelima.

Selasa (16/12) besok, dua laga akan berlangsung di Lapangan Thor, Surabaya, Jawa Timur.

Perseden Denpasar akan menghadapi Gresik United pada pukul 15.00 WIB atau 16.00 WITA, sementara Persebata Lembata melawan Waanal Brother pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB.

Rabu (17/12) lusa, Persekabpas Pasuruan dijadwalkan melawan Persiba Bantul di Lapangan Pasiran, Surabaya.

Dilansir dari laman Liga Indonesia Baru, Persekabpas Pasuruan sementara masih memuncaki klasemen Grup D Liga Nusantara 2025-2026.

Tim yang dipimpin pelatih kepala Masdra Nurriza mampu melalui empat pertandingan dengan catatan sempurna empat kemenangan dengan 12 poin.

Persekabpas terbilang produktif dalam urusan mencetak gol, yakni tujuh kali memasukkan dan tiga kali kebobolan.