Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mulai memanaskan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Keputusan tersebut diambil manajemen dan tim kepelatihan setelah Bali United gagal mendatangkan gelandang Persib Alfeandra Dewangga ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali.

Tim pelatih membutuhkan tenaga baru di sektor tengah untuk menambal lubang di posisi gelandang serang.

Bali United sebenarnya memiliki tiga pemain spesialis gelandang serang, dua pemain asing dan satu lokal.

Ketiganya, yakni Jordy Bruijn, Mirza Mustafic dan Maouri Simon.

Dari ketiganya, hanya Mirza Mustafic dan Maouri Simon yang konsisten menempati posisi gelandang serang, sementara Jordy Bruijn kerap dipasang sebagai penyerang sayap ketika Thijmen Goppel, Irfan Jaya dan Rahmat Arjuna absen.

Masalahnya, Mirza Mustafic beberapa kali absen, baik karena tugas negara maupun akumulasi kartu kuning.

Maouri Simon yang diharapkan bisa menambal lubang di sektor tersebut, masih kurang matang.