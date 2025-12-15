JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat

Senin, 15 Desember 2025 – 15:54 WIB
Rumor Eks Gelandang JDT Takahiro Kunimoto Merapat ke Bali United Menguat - JPNN.com Bali
Eks pemain Johor Darul Takzim (JDT) Takahiro Kunimoto dikabarkan diincar Bali United untuk menempati posisi gelandang serang pada bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Foto: Instagram @johor-futball

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United mulai memanaskan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026.

Keputusan tersebut diambil manajemen dan tim kepelatihan setelah Bali United gagal mendatangkan gelandang Persib Alfeandra Dewangga ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali.

Tim pelatih membutuhkan tenaga baru di sektor tengah untuk menambal lubang di posisi gelandang serang.

Baca Juga:

Bali United sebenarnya memiliki tiga pemain spesialis gelandang serang, dua pemain asing dan satu lokal.

Ketiganya, yakni Jordy Bruijn, Mirza Mustafic dan Maouri Simon.

Dari ketiganya, hanya Mirza Mustafic dan Maouri Simon yang konsisten menempati posisi gelandang serang, sementara Jordy Bruijn kerap dipasang sebagai penyerang sayap ketika Thijmen Goppel, Irfan Jaya dan Rahmat Arjuna absen.

Baca Juga:

Masalahnya, Mirza Mustafic beberapa kali absen, baik karena tugas negara maupun akumulasi kartu kuning.

Maouri Simon yang diharapkan bisa menambal lubang di sektor tersebut, masih kurang matang.

Rumor yang beredar, Bali United mengincar mantan pemain klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT) Takahiro Kunimoto.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Johor Darul Takzim Takahiro Kunimoto LN Tieren bursa transfer transfer pemain Gelandang Serang Alfeandra Dewangga Persib Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga

  2. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

  3. PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU