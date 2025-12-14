SEA Games 2025: Tiga Atlet Woodball Buleleng Sumbang Dua Medali Perak

JPNN.com

Minggu, 14 Desember 2025 – 22:16 WIB
bali.jpnn.com, BULELENG - Tiga atlet woodball asal Buleleng, Bali berhasil mengharumkan nama daerah sekaligus Indonesia dengan mempersembahkan medali perak pada ajang SEA Games 2025 di Thailand.

Ketiganya merupakan atlet binaan Pengkab IWbA Buleleng yang memperkuat Tim Nasional Woodball Indonesia.

Tiga atlet tersebut, yakni I Gede Prabawa Darma Nugraha Mapet, Gusti Putu Eddy Supriyadinata, dan Ni Luh Made Tahlia Saraswati.

Ketiganya sukses menyumbangkan dua medali perak masing-masing pada nomor tim fairway competition putra dan putri.

Mapet dan Eddy tampil pada nomor tim fairway competition putra.

Pada partai final, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Thailand dengan skor 2-1, sehingga berhak atas medali perak.

Meski gagal meraih emas, keduanya menilai hasil tersebut tetap patut disyukuri mengingat kuatnya persaingan di lapangan.

“Hasil kurang maksimal di partai puncak bukan karena penampilan tim yang menurun, melainkan kualitas atlet Thailand yang disebut lebih siap dan lebih menguasai karakter setiap fairway,” ujar I Gede Prabawa Darma Nugraha Mapet dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

