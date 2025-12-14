JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Soekarno Cup Dipuji Sejajar EPA, Pelatih Banteng Jatim: Tujuan Baru Pemain Muda

Soekarno Cup Dipuji Sejajar EPA, Pelatih Banteng Jatim: Tujuan Baru Pemain Muda

Minggu, 14 Desember 2025 – 22:00 WIB
Soekarno Cup Dipuji Sejajar EPA, Pelatih Banteng Jatim: Tujuan Baru Pemain Muda - JPNN.com Bali
Pemain Banteng Bali melakukan lemparan bola ke dalam lapangan saat melawan Banteng Jatim pada laga final Soekarno Cup 2025 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (13/12). Banteng Jatim keluar sebagai juara setelah mengalahkan Bali 4 - 2. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GIANYAR - Liga Kampung Soekarno Cup 2025 telah berakhir, Sabtu (13/12).

Banteng Jawa Timur keluar sebagai juara edisi kedua musim ini seusai menaklukkan tuan rumah Bali dengan skor 4-2 lewat adu penalti di Stadion Dipta, Gianyar.

Selain kompetisi usia muda seperti Soeratin Cup dan Elite Pro Academy (EPA), Soekarno Cup kini menjadi kompetisi tujuan para generasi muda sepakbola tanah air.

Baca Juga:

"Sangat luar biasa PDI Perjuangan membuat event pembinaan usia muda.

Anak anak Indonesia jadinya punya tujuan berlatih untuk tampil di usia 17 Soekarno Cup selain Soeratin, EPA dan event nasional lainnya," kata pelatih Banteng Jawa Timur, Anies Septiawan.

Anies mengatakan, kualitas penyelenggaraan Soekarno Cup sangat baik, hampir setara dengan ajang EPA yang digelar PSSI.

Baca Juga:

"Kalau kualitas eventnya dijaga seperti ini luar biasa. Bisa melebihi event usia muda lainnya," ujar Anies Septiawan.

Ia menilai, panitia penyelenggara Soekarno Cup menata turnamen ini dengan sangat baik.

Selain kompetisi usia muda seperti Soeratin Cup dan Elite Pro Academy (EPA), Soekarno Cup kini menjadi kompetisi tujuan para generasi muda sepakbola tanah air.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Soekarno Cup Soekarno Cup 2025 Piala Soeratin Soeratin Cup EPA Elite Pro Academy PSSI PDI Perjuangan pemain muda

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga

  2. Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm - JPNN.com Bali

    Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

  3. PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU