Soekarno Cup Dipuji Sejajar EPA, Pelatih Banteng Jatim: Tujuan Baru Pemain Muda

bali.jpnn.com, GIANYAR - Liga Kampung Soekarno Cup 2025 telah berakhir, Sabtu (13/12).

Banteng Jawa Timur keluar sebagai juara edisi kedua musim ini seusai menaklukkan tuan rumah Bali dengan skor 4-2 lewat adu penalti di Stadion Dipta, Gianyar.

Selain kompetisi usia muda seperti Soeratin Cup dan Elite Pro Academy (EPA), Soekarno Cup kini menjadi kompetisi tujuan para generasi muda sepakbola tanah air.

"Sangat luar biasa PDI Perjuangan membuat event pembinaan usia muda.

Anak anak Indonesia jadinya punya tujuan berlatih untuk tampil di usia 17 Soekarno Cup selain Soeratin, EPA dan event nasional lainnya," kata pelatih Banteng Jawa Timur, Anies Septiawan.

Anies mengatakan, kualitas penyelenggaraan Soekarno Cup sangat baik, hampir setara dengan ajang EPA yang digelar PSSI.

"Kalau kualitas eventnya dijaga seperti ini luar biasa. Bisa melebihi event usia muda lainnya," ujar Anies Septiawan.

Ia menilai, panitia penyelenggara Soekarno Cup menata turnamen ini dengan sangat baik.