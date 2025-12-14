5 Fakta Menarik Duel PSBS Biak vs Bali United: Nomor 3 & 4 tak Terduga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United bersiap menjalani away terakhir Desember 2025 dengan bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Senin (22/12) mendatang.

Laga pekan ke-14 Super League 2025-2026 berlangsung pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Laga ini menarik bagi kedua kesebelasan lantaran menjadi tolok ukuran untuk mentas di papan klasemen Super League.

Oleh karena itu, kedua kesebelasan memaksimalkan break kompetisi untuk kembali mengasah taktik dan strategi tim sebelum kembali ke lapangan hijau.

Yang menarik, banyak dinamika yang terjadi menjelang duel seru itu.

Berikut lima fakta menarik menjelang duel PSBS Biak kontra Bali United:

1. Pelatih Baru PSBS Biak Langsung Debut

Manajemen PSBS Biak bergerak cepat setelah mendepak pelatih Divaldo Alves menjelang laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 kontra Bali United.

PSBS Biak resmi menunjuk mantan asisten pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Agus Sugeng sebagai pelatih baru.