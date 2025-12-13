Banteng Jatim Juara Baru Soekarno Cup 2025, Bungkam Bali 4–2 di Depan Megawati

bali.jpnn.com, GIANYAR - Banteng Jawa Timur (Jatim) berhasil menjadi juara Liga Kampung Soekarno Cup 2025 setelah menang melalui skema adu penalti melawan juara bertahan Banteng Bali pada laga final yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (13/12).

Kemenangan ini diperoleh Banteng Jatim dengan dramatis lantaran juara baru Soekarno Cup edisi kedua ini bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama.

Banteng Jatim sempat unggul lebih dahulu pada babak pertama, tetapi berhasil dibalas Bali untuk mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1 – 1 hingga akhir pertandingan.

Pada babak adu penalti, Banteng Jatim berhasil unggul 3 – 1 atas Bali dan mengubah akhir pertandingan menjadi 4 – 2.

Banteng Jatim pun berhak mendapatkan trofi bergilir Liga Kampung Soekarno Cup 2025 yang diserahkan Kepa?a Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan Prananda Prabowo.

Prananda Prabowo menyerahkan trofi didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Panitia I Made Agus Mahayastra, dan para Ketua DPD PDI Perjuangan.

Hadir langsung Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di tribune VVIP Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Pertandingan kedua kesebelasan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal pertandingan.