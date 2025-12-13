Soekarno Cup: Sulsel Puas Rebut Juara Tiga, Pemain Harap Bisa Tembus Liga 1 atau 2

JPNN.com

Sabtu, 13 Desember 2025 – 19:35 WIB
Pemain Banteng Sulsel berduel dengan pemain Jawa Tengah saat perebutan juara tiga Soekarno Cup di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (13/12). Banteng Sulsel mengalahkan Jateng dengan skor 3 - 0. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, GIANYAR - Banteng Sulawesi Selatan (Sulsel) memastikan gelar juara ketiga Liga Kampung Soekarno Cup 2025 di Stadion Dipta Gianyar, Sabtu (13/12).

Banteng Sulsel berhasil mengalahkan Jawa Tengah dengan skor telak 3 – 0.

Tiga gol kemenangan Banteng Sulsel diborong Wahyu pada menit ke – 37, 55 dan 71.

Pelatih Banteng Sulawesi Selatan, Anugrah Agung Rosyam, mengatakan kemenangan ini berkat kerja keras dan instruksi pelatih yang mampu diterjemahkan pemain dengan baik.

Pemain all out hingga akhir laga.

Menurut Anugrah Agung Rosyam, sejak awal target tim meraih juara tiga.

Ia pun berharap Liga Kampung Soekarno Cup bisa diadakan setiap tahun untuk pembinaan usia muda.

Dengan prestasi juara ketiga, ia meminta agar para pemain yang rata rata berusia di bawah 17 tidak cepat puas, harus menerapkan ilmu padi.

