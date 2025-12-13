Lucas Diaz Minta Maaf Tinggalkan PSM Sebelum Kontrak Selesai, Penuh Haru

JPNN.com

Sabtu, 13 Desember 2025 – 19:18 WIB
bali.jpnn.com, MAKASSAR - Penyerang sayap Lucas Diaz akhirnya resmi berpamitan dengan manajemen, pelatih, pemain dan ofisial PSM Makassar.

Pesepak bola asal Brasil itu mengaku terpaksa mengakhiri kontraknya dengan skuad Pasukan Ramang meski kompetisi Super League 2025-2026 masih berlangsung.

“Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal lebih awal dari yang diharapkan dan ini bukanlah keputusan yang mudah.

Baca Juga:

Pertama-tama saya ingin minta maaf karena telah pergi sebelum kompromi saya dengan klub seharusnya selesai.

Tidak pernah terjadi dalam karir saya bahwa saya meninggalkan klub sebelum kontrak selesai,” ujar Lucas Diaz dilansir dari laman I.League.

Lucas Diaz mengatakan terpaksa mengundurkan diri karena alasan keluarga.

Baca Juga:

Ayah mertua Lucas Diaz sedang sakit dan butuh perhatian lebih.

Ia pun memastikan alasan mundur tidak ada hubungannya dengan klub, manajemen maupun pemain yang lain.

