Pesan Petinggi Borneo FC Setelah Kalah dari Bali United dan Persib, Hhmm

Sabtu, 13 Desember 2025 – 19:04 WIB
Pemain Borneo FC mulai berlatih untuk persiapan laga kontra Persebaya seusai menelan dua kekalahan beruntun dari Bali United dan Persib di Super League 2025-2026. Foto: Borneo FC

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Manajer Borneo FC Dandri Dauri meminta para pemain tak larut dalam kekecewaan setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Bali United di Stadion Segiri, Samarinda dan Persib Bandung di Stadion GBLA.

Dandri Dauri minta Diego Michiels Cum sius fokus untuk menghadapi laga berikutnya, dan melupakan dua kekalahan sebelumnya.

"Kami harus adil, jangan karena kalah dua kali langsung patah semangat.

Kemarin kan sudah menang 11 kali," ujar Dandri Dauri dilansir dari laman klub.

Borneo FC dalam posisi sulit. Dua kekalahan beruntun dari Bali United dan Persib Bandung membuat posisi Pesut Etam, julukan Borneo FC rentan tergusur dari puncak klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC sementara masih memuncaki klasemen dengan 33 poin, hasil dari 13 kali pertandingan, disusul Persija dengan 29 poin dan Persib dengan 28 angka.

Persib berpotensi menggusur Persija di peringkat kedua karena masih memiliki satu laga sisa.

Kondisi ini memang membuat persaingan papan atas Super League 2025-2026 makin ketat.

