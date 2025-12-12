Borneo FC Rawan Tergusur, 2 Laga Tandang Jadi Ujian, Fabio Lefundes Buka Suara

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC dalam posisi sulit.

Dua kekalahan beruntun dari Bali United dan Persib Bandung membuat posisi Pesut Etam, julukan Borneo FC rentan tergusur dari puncak klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC sementara masih memuncaki klasemen dengan 33 poin, hasil dari 13 kali pertandingan, disusul Persija dengan 29 poin dan Persib dengan 28 angka.

Persib berpotensi menggusur Persija di peringkat kedua karena masih memiliki satu laga sisa.

Kondisi ini memang membuat persaingan papan atas Super League 2025-2026 makin ketat.

Posisi Borneo FC dalam kondisi sulit lantaran masih harus memainkan dua laga tandang yang berpotensi menyulitkan.

Masing-masing menghadapi Persebaya Surabaya, 20 Desember nanti, disusul delapan hari kemudian menghadapi Malut United.

Oleh karena itu, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes memanfaatkan jeda kompetisi untuk melakukan evaluasi total.