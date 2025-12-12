JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Borneo FC Rawan Tergusur, 2 Laga Tandang Jadi Ujian, Fabio Lefundes Buka Suara

Borneo FC Rawan Tergusur, 2 Laga Tandang Jadi Ujian, Fabio Lefundes Buka Suara

Jumat, 12 Desember 2025 – 20:09 WIB
Borneo FC Rawan Tergusur, 2 Laga Tandang Jadi Ujian, Fabio Lefundes Buka Suara - JPNN.com Bali
Pelatih Fabio Lefundes terlihat down setelah Borneo FC kalah beruntun dari Bali United dan Persib yang membuat posisi tim rawan tergusur di klasemen Super League. Foto: Instagram @borneofc

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC dalam posisi sulit.

Dua kekalahan beruntun dari Bali United dan Persib Bandung membuat posisi Pesut Etam, julukan Borneo FC rentan tergusur dari puncak klasemen Super League 2025-2026.

Borneo FC sementara masih memuncaki klasemen dengan 33 poin, hasil dari 13 kali pertandingan, disusul Persija dengan 29 poin dan Persib dengan 28 angka.

Baca Juga:

Persib berpotensi menggusur Persija di peringkat kedua karena masih memiliki satu laga sisa.

Kondisi ini memang membuat persaingan papan atas Super League 2025-2026 makin ketat.

Posisi Borneo FC dalam kondisi sulit lantaran masih harus memainkan dua laga tandang yang berpotensi menyulitkan.

Baca Juga:

Masing-masing menghadapi Persebaya Surabaya, 20 Desember nanti, disusul delapan hari kemudian menghadapi Malut United.

Oleh karena itu, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes memanfaatkan jeda kompetisi untuk melakukan evaluasi total.

Dua kekalahan beruntun dari Bali United dan Persib Bandung membuat posisi Pesut Etam, julukan Borneo FC rentan tergusur dari puncak klasemen Super League
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Borneo FC Fabio Lefundes Malut United Persebaya Super League 2025-2026 Persija Persib Klasemen Super League 2025-2026 Laga Tandang

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

  2. PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk - JPNN.com Bali

    PSBS Biak Depak Divaldo Alves Menjelang Kontra Bali United, Statistiknya Buruk

  3. Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat - JPNN.com Bali

    Ini Tanda-tanda Alfeandra Dewangga Batal Hijrah ke Bali United, Menguat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU