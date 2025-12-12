PSBS Biak Tunjuk Agus Sugeng, Lisensi Pro-AFC, Debut Kontra Bali United

JPNN.com

PSBS Biak resmi menunjuk mantan asisten pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Agus Sugeng sebagai pelatih baru menggantikan Divaldo Alves menjelang laga kontra Bali United, Minggu (21/12) mendatang. Foto: Instagram @psbsofficial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manajemen PSBS Biak bergerak cepat setelah mendepak pelatih Divaldo Alves menjelang laga pekan ke-15 Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (22/12) mendatang.

PSBS Biak resmi menunjuk mantan asisten pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Agus Sugeng sebagai pelatih baru.

Keputusan itu diungkap manajemen PSBS Biak melalui akun Instagram klub.

“selama datang Coach Agus Sugeng di keluarga besar PSBS Biak!

Saatnya bangkit dan berlaga dengan penuh percaya diri,” tulis PSBS Biak di akun Instagram klub.

Agus Sugeng adalah pelatih 46 tahun kelahiran Tegal, Jawa Tengah, yang telah mengantongi lisensi Pro-AFC.

Formasi yang disukai Agus Sugeng selama menjadi asisten pelatih di sejumlah klub adalah 4 – 3 – 3 defending, taktik yang banyak dipakai juru taktik yang berkarier di Super League 2025-2026.

Sebelum ditunjuk menjadi pelatih PSBS Biak, Agus Sugeng banyak menghabiskan waktunya sebagai asisten pelatih Bhayangkara FC pada periode 2022 – 2023.

