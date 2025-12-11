Soekarno Cup: Banteng Bali Bekuk Sulsel 3 – 1, Tantang Jatim di Partai Final
bali.jpnn.com, DENPASAR - Tuan rumah Banteng Bali akhirnya merebut tiket final Liga Kampung Soekarno Cup 2025 setelah pada laga semifinal kontra Sulawesi Selatan (Sulsel) di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Kamis (11/12) malam berhasil menang 3 – 1.
Bali dijadwalkan menantang Banteng Jawa Timur (Jatim) yang pada laga sebelumnya di tempat yang sama mengalahkan Jawa Tengah dengan skor 2 – 1.
Pertandingan Bali kontra Jatim menjadi pertemuan ideal laga final Liga Kampung Soekarno Cup 2025.
Pertandingan semifinal antara Banteng Bali kontra Sulsel berjalan tidak mudah mengingat kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan.
Pelanggaran keras pun tak bisa dihindari sepanjang pertandingan berlangsung, memaksa wasit memberikan kartu kepada pemain kedua kesebelasan.
Tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-15 melalui sepakan kaki Yulius Holo.
Banteng Bali kembali unggul pada menit ke-35 melalui tendangan penalti yang dilepaskan I Made Anta Wijaya.
Penalti diberikan wasit kepada Bali setelah pemain Banteng Sulsel melakukan pelanggaran di kotak terlarang.
Tuan rumah Banteng Bali akhirnya merebut tiket final Liga Kampung Soekarno Cup 2025 setelah mengalahkan Sulawesi Selatan (Sulsel) di Stadion Ngurah Rai 3 - 1
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News