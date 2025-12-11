Soekarno Cup: Banteng Bali Bekuk Sulsel 3 – 1, Tantang Jatim di Partai Final

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tuan rumah Banteng Bali akhirnya merebut tiket final Liga Kampung Soekarno Cup 2025 setelah pada laga semifinal kontra Sulawesi Selatan (Sulsel) di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Kamis (11/12) malam berhasil menang 3 – 1.

Bali dijadwalkan menantang Banteng Jawa Timur (Jatim) yang pada laga sebelumnya di tempat yang sama mengalahkan Jawa Tengah dengan skor 2 – 1.

Pertandingan Bali kontra Jatim menjadi pertemuan ideal laga final Liga Kampung Soekarno Cup 2025.

Pertandingan semifinal antara Banteng Bali kontra Sulsel berjalan tidak mudah mengingat kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan.

Pelanggaran keras pun tak bisa dihindari sepanjang pertandingan berlangsung, memaksa wasit memberikan kartu kepada pemain kedua kesebelasan.

Tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-15 melalui sepakan kaki Yulius Holo.

Banteng Bali kembali unggul pada menit ke-35 melalui tendangan penalti yang dilepaskan I Made Anta Wijaya.

Penalti diberikan wasit kepada Bali setelah pemain Banteng Sulsel melakukan pelanggaran di kotak terlarang.