Soekarno Cup: Banteng Jatim Bungkam Jateng, Melenggang Mulus ke Final

bali.jpnn.com, DENPASAR - Finalis Liga Kampung Soekarno Cup 2025 akhirnya terlihat.

Pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Kamis (11/12) sore, Banteng Jawa Timur (Jatim) berhasil mengunci tiket final setelah mengalahkan Jawa Tengah (Jateng) dengan skor tipis 2 – 1.

Gol kemenangan Banteng Jatim dicetak Ryanata Yoga Permana menit ke-35 dan Moh Atta Jibrani menit ke-57.

Satu gol Banteng Jateng dicetak menit 83 lewat titik putih oleh Manggih Alifendi.

Derbi Jawa yang disaksikan kurang lebih 250 penonton ini berjalan seru.

Kedua kesebelasan bermain dengan tempo tinggi sejak awal pertandingan.

Beberapa peluang lahir di depan gawang masing-masing, tetapi tidak ada gol yang tercipta pada awal laga.

Kerja keras Banteng Jatim akhirnya berbuah gol yang dicetak Rynata Yoga Permana pada menit ke-35.